Danh bạ công ty
Raisin
Raisin Mức lương

Mức lương tại Raisin dao động từ $60,022 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Cybersecurity Analyst ở mức thấp đến $110,546 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Raisin. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $91.3K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $83.7K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $111K

Cybersecurity Analyst
$60K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Raisin là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $110,546. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Raisin là $87,521.

