Raisin Mức lương

Mức lương tại Raisin dao động từ $60,022 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Cybersecurity Analyst ở mức thấp đến $110,546 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Raisin . Cập nhật lần cuối: 10/25/2025