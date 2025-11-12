Danh bạ công ty
Gói thu nhập trung vị của Kỹ sư phần mềm full-stack in Brazil tại Radix có tổng giá trị R$126K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Radix. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Tổng mỗi năm
R$126K
Cấp bậc
Senior
Lương cơ bản
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Thưởng
R$0
Số năm tại công ty
1 Năm
Số năm kinh nghiệm
8 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Radix?
Thông tin mức lương mới nhất
Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư phần mềm full-stack tại Radix in Brazil có tổng thu nhập hàng năm là R$228,092. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Radix cho vị trí Kỹ sư phần mềm full-stack in Brazil là R$125,571.

