Qwant Mức lương

Mức lương tại Qwant dao động từ $51,290 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $65,771 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Qwant . Cập nhật lần cuối: 11/29/2025