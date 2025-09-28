Danh bạ công ty
Gói thu nhập trung vị của Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in United States tại Qualtrics có tổng giá trị $198K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Qualtrics. Cập nhật lần cuối: 9/28/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Qualtrics
Technical Program Manager
Seattle, WA
Tổng mỗi năm
$198K
Cấp bậc
L4
Lương cơ bản
$149K
Stock (/yr)
$42K
Thưởng
$7.4K
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
6 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Qualtrics?

$160K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Qualtrics, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật tại Qualtrics in United States có tổng thu nhập hàng năm là $432,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Qualtrics cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in United States là $197,900.

