Thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States tại Qualtrics dao động từ $342K mỗi year cho Associate Manager đến $382K mỗi year cho Senior Director of Engineering. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $415K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Qualtrics. Cập nhật lần cuối: 9/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Qualtrics, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)