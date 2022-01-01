Danh bạ công ty
Qualia
Qualia Mức lương

Mức lương tại Qualia dao động từ $55,275 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $256,959 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Qualia. Cập nhật lần cuối: 9/18/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $170K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $200K
Dịch Vụ Khách Hàng
$55.3K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$118K
Marketing
$102K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $155K
Bán Hàng
$85.4K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$257K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Qualia, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Die bestbezahlte Position bei Qualia ist Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $256,959. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Qualia beträgt $136,300.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Qualia

