Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư học máy tại Qualcomm in Greater Hyderabad Area có tổng thu nhập hàng năm là ₹3,645,970. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.