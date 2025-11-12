Danh bạ công ty
Qualcomm
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Kỹ Sư Cơ Khí

  • Tất cả mức lương Kỹ Sư Cơ Khí

  • Greater Taipei Area

Qualcomm Kỹ sư thử nghiệm Mức lương tại Greater Taipei Area

Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Qualcomm. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025

Chúng tôi chỉ cần thêm 4 nữa Kỹ Sư Cơ Khí thông tin lươngs tại Qualcomm để mở khóa!

Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!

💰 Xem Tất Cả Mức Lương

💪 Đóng Góp Mức Lương Của Bạn

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed

Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Qualcomm, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.65% sáu tháng một lần)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (16.65% sáu tháng một lần)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Qualcomm, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Kỹ Sư Cơ Khí đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư thử nghiệm tại Qualcomm in Greater Taipei Area có tổng thu nhập hàng năm là NT$2,269,629. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Qualcomm cho vị trí Kỹ sư thử nghiệm in Greater Taipei Area là NT$1,813,965.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Qualcomm

Công ty liên quan

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác