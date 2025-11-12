Thu nhập Kỹ sư phần cứng nhúng in Greater Bengaluru tại Qualcomm dao động từ ₹2.48M mỗi year cho Hardware Engineer đến ₹7.97M mỗi year cho Staff Hardware Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Bengaluru có tổng giá trị ₹4.84M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Qualcomm. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.48M
₹1.87M
₹515K
₹101K
Senior Hardware Engineer
₹5.7M
₹3.77M
₹1.53M
₹404K
Staff Hardware Engineer
₹7.97M
₹5.06M
₹2.26M
₹649K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Qualcomm, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.65% sáu tháng một lần)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (16.65% sáu tháng một lần)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Qualcomm, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)