Qualcomm Kỹ sư ASIC Mức lương tại Greater Taipei Area

Thu nhập Kỹ sư ASIC in Greater Taipei Area tại Qualcomm dao động từ NT$1.63M mỗi year cho Hardware Engineer đến NT$4.32M mỗi year cho Staff Hardware Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Taipei Area có tổng giá trị NT$1.85M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Qualcomm. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025

Trung bình Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.9K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$308K
NT$76.4K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Qualcomm, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.65% sáu tháng một lần)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (16.65% sáu tháng một lần)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Qualcomm, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư ASIC tại Qualcomm in Greater Taipei Area có tổng thu nhập hàng năm là NT$5,660,917. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Qualcomm cho vị trí Kỹ sư ASIC in Greater Taipei Area là NT$3,402,331.

