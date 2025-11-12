Thu nhập Kỹ sư ASIC in Greater Austin Area tại Qualcomm dao động từ $170K mỗi year cho Hardware Engineer đến $495K mỗi year cho Principal Hardware Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Austin Area có tổng giá trị $271K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Qualcomm. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$170K
$120K
$42.5K
$7.9K
Senior Hardware Engineer
$196K
$145K
$38K
$13.6K
Staff Hardware Engineer
$249K
$179K
$58.3K
$11.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Qualcomm, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (16.65% sáu tháng một lần)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (16.65% sáu tháng một lần)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Qualcomm, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)