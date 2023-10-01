Danh bạ công ty
QSC Mức lương

Mức lương tại QSC dao động từ $35,926 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $137,700 cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức cao.

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Mềm

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $35.9K
Kỹ Sư Phần Cứng
$138K
Quản Lý Chương Trình
$53K

Câu hỏi thường gặp

Medijana godišnje ukupne kompenzacije u QSC je $53,040.

