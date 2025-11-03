Danh bạ công ty
Qlik
Qlik Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in Canada tại Qlik có tổng giá trị CA$134K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Qlik. Cập nhật lần cuối: 11/3/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Qlik
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Tổng mỗi năm
CA$134K
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
CA$134K
Stock (/yr)
CA$0
Thưởng
CA$0
Số năm tại công ty
0 Năm
Số năm kinh nghiệm
8 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Qlik?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Thông tin mức lương mới nhất
Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Qlik in Canada có tổng thu nhập hàng năm là CA$174,959. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Qlik cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Canada là CA$134,115.

