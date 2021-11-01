Qeexo Mức lương

Mức lương tại Qeexo dao động từ $54,812 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $220,890 cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Qeexo . Cập nhật lần cuối: 11/29/2025