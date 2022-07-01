Public.com Mức lương

Mức lương tại Public.com dao động từ $152,235 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $169,150 cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Public.com . Cập nhật lần cuối: 10/25/2025