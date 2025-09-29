Tổng thu nhập Quản Lý Chương Trình in United States tại Procter & Gamble là $116K mỗi year cho B2. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $133K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Procter & Gamble. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$116K
$109K
$3.5K
$4.1K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
