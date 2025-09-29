Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in Poland tại Procter & Gamble dao động từ PLN 346K mỗi year cho B2 đến PLN 407K mỗi year cho B3. Gói thu nhập trung vị year in Poland có tổng giá trị PLN 331K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Procter & Gamble. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
