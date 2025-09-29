Thu nhập Kỹ Sư Cơ Khí in United States tại Procter & Gamble dao động từ $101K mỗi year cho B1 đến $188K mỗi year cho B3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $102K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Procter & Gamble. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
