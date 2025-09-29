Thu nhập Information Technologist (IT) tại Procter & Gamble dao động từ $60K mỗi year đến $197K. Gói thu nhập trung vị year có tổng giá trị $103K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Procter & Gamble. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
B1
$83.5K
$79.5K
$250
$3.8K
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
