Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United States tại Procter & Gamble dao động từ $133K mỗi year cho B1 đến $245K mỗi year cho B3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $148K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Procter & Gamble. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
