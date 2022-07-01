ProArch Mức lương

Mức lương tại ProArch dao động từ $4,350 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $54,026 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ProArch . Cập nhật lần cuối: 10/21/2025