Praetorian Mức lương

Mức lương tại Praetorian dao động từ $122,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng ở mức thấp đến $175,000 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Praetorian. Cập nhật lần cuối: 9/17/2025

$160K

Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $122K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $175K
Nhân Sự
$129K

Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Praetorian is Kỹ Sư Phần Mềm with a yearly total compensation of $175,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Praetorian is $129,350.

