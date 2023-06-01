Pomelo Mức lương

Mức lương tại Pomelo dao động từ $15,501 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức thấp đến $54,000 cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Pomelo . Cập nhật lần cuối: 10/21/2025