PNM Resources Mức lương

Mức lương tại PNM Resources dao động từ $46,976 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức thấp đến $79,600 cho vị trí Kỹ Sư Cơ Khí ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của PNM Resources . Cập nhật lần cuối: 11/27/2025