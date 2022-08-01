Plum Mức lương

Mức lương tại Plum dao động từ $72,310 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $188,700 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Plum . Cập nhật lần cuối: 11/28/2025