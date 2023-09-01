Pliancy Mức lương

Mức lương tại Pliancy dao động từ $109,450 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức thấp đến $110,550 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Pliancy . Cập nhật lần cuối: 11/28/2025