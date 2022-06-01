Plexus Worldwide Mức lương

Mức lương tại Plexus Worldwide dao động từ $29,914 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức thấp đến $51,725 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Plexus Worldwide . Cập nhật lần cuối: 11/28/2025