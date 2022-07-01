Plexure Mức lương

Mức lương tại Plexure dao động từ $73,410 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $123,469 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Plexure . Cập nhật lần cuối: 11/28/2025