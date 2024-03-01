PHASTAR Mức lương

Mức lương tại PHASTAR dao động từ $107,145 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $153,000 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của PHASTAR . Cập nhật lần cuối: 11/26/2025