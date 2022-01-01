Danh bạ công ty
Paytm
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Paytm Mức lương

Mức lương tại Paytm dao động từ $12,631 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức thấp đến $201,000 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Paytm. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm bảo mật

Kỹ sư DevOps

Quản Lý Sản Phẩm
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $45.8K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $31.4K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $23.2K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $12.6K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $38.8K
Phát Triển Kinh Doanh
$201K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$30K
Quản Lý Chương Trình
$42K
Quản Lý Dự Án
$29K
Bán Hàng
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

10%

NĂM 1

20%

NĂM 2

20%

NĂM 3

25%

NĂM 4

25%

NĂM 5

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Paytm, Options tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:

  • 10% được phát hành trong 1st-NĂM (10.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 2nd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 5th-NĂM (25.00% hàng năm)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Paytm, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Paytm là Phát Triển Kinh Doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $201,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Paytm là $40,890.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Paytm

Công ty liên quan

  • ICICI Bank
  • Santander UK
  • BBVA
  • Commerzbank
  • IG Group
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác