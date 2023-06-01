Paytient Mức lương

Danh bạ công ty
Mức lương tại Paytient dao động từ $110,970 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $261,300 cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Paytient. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$111K
Quản Lý Dự Án
$174K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$261K

Kỹ Sư Phần Mềm
$185K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$174K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Paytient là Nhân Viên Tuyển Dụng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $261,300. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Paytient là $174,125.

