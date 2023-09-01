Danh bạ công ty
PayPay
PayPay Mức lương

Mức lương tại PayPay dao động từ $59,779 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $116,063 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của PayPay. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $62.8K

Kỹ sư Android

Kỹ sư phần mềm backend

Quản Lý Sản Phẩm
Median $88.6K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $116K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$59.8K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$106K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại PayPay là Nhà Khoa Học Dữ Liệu với tổng thu nhập hàng năm là $116,063. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại PayPay là $88,610.

