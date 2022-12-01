Danh bạ công ty
Payoneer
Payoneer Mức lương

Mức lương tại Payoneer dao động từ $20,913 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Vận Hành Nhân Sự ở mức thấp đến $885,550 cho vị trí Nghiên Cứu Viên UX ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Payoneer. Cập nhật lần cuối: 10/24/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $115K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $118K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $85K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $179K
Kế Toán
$60.9K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$78.3K
Phát Triển Kinh Doanh
$184K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Vận Hành Nhân Sự
$20.9K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$72.4K
Quản Lý Chương Trình
$120K
Quản Lý Dự Án
$147K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$42.5K
Tổng Phần Thưởng
$40.9K
Nghiên Cứu Viên UX
$886K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Payoneer là Nghiên Cứu Viên UX at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $885,550. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Payoneer là $106,605.

