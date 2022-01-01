Thư Mục Công Ty
PathAI Mức lương

Khoảng lương PathAI từ $109,450 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà thiết kế sản phẩm ở mức thấp nhất đến $411,045 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của PathAI. Cập nhật lần cuối: 8/21/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Quản lý sản phẩm
Median $170K
Kỹ sư y sinh
$164K

Nhà khoa học dữ liệu
Median $210K
Nhà thiết kế sản phẩm
$109K
Bán hàng
$255K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$411K
Câu hỏi thường gặp

Najvyššie platená pozícia nahlásená v PathAI je Quản lý kỹ thuật phần mềm at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $411,045. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v PathAI je $187,750.

Các tài nguyên khác