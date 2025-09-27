Danh bạ công ty
Parker Hannifin
Parker Hannifin Kỹ Sư Cơ Khí Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Cơ Khí in United States tại Parker Hannifin có tổng giá trị $84K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Parker Hannifin. Cập nhật lần cuối: 9/27/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Parker Hannifin
Manufacturing Engineer
Grand Rapids, MI
Tổng mỗi năm
$84K
Cấp bậc
1
Lương cơ bản
$80K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$4K
Số năm tại công ty
3 Năm
Số năm kinh nghiệm
3 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Parker Hannifin?

$160K

Câu hỏi thường gặp

La compensación total anual mediana reportada en Parker Hannifin para el puesto de Kỹ Sư Cơ Khí in United States es $89,000.

