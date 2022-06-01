Danh bạ công ty
Parker Hannifin
Parker Hannifin Mức lương

Mức lương tại Parker Hannifin dao động từ $58,808 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $236,175 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Parker Hannifin. Cập nhật lần cuối: 9/13/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $98.3K
Kỹ Sư Cơ Khí
Median $84K
Kỹ Sư Hàng Không Vũ Trụ
$112K

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$79.6K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$236K
Kỹ Sư Phần Cứng
$138K
Nhân Sự
$134K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$80.4K
Kỹ Sư Vật Liệu
$115K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$152K
Quản Lý Sản Phẩm
$147K
Quản Lý Chương Trình
$118K
Quản Lý Dự Án
$77.4K
Bán Hàng
$58.8K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Parker Hannifin is Nhà Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parker Hannifin is $113,676.

Tài nguyên khác