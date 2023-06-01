Danh bạ công ty
Paradigm Health
Paradigm Health Mức lương

Mức lương tại Paradigm Health dao động từ $160,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $228,850 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Paradigm Health. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $160K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$206K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$229K

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Paradigm Health là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $228,850. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Paradigm Health là $206,025.

