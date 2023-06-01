Paradigm Health Mức lương

Mức lương tại Paradigm Health dao động từ $160,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $228,850 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Paradigm Health . Cập nhật lần cuối: 10/25/2025