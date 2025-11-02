Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Pandora dao động từ $163K mỗi year cho Software Engineer III đến $270K mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $195K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Pandora. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Pandora, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)