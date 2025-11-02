Danh bạ công ty
Tổng thu nhập trung bình của Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in Panama tại Pandora dao động từ PAB 39.5K đến PAB 55.3K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Pandora. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Don't get lowballed

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Pandora, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu tại Pandora in Panama có tổng thu nhập hàng năm là PAB 55,252. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Pandora cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in Panama là PAB 39,534.

