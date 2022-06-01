Danh bạ công ty
PandaDoc
PandaDoc Mức lương

Mức lương tại PandaDoc dao động từ $26,928 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nghiên Cứu Viên UX ở mức thấp đến $150,750 cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của PandaDoc. Cập nhật lần cuối: 8/26/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $84K
Bán Hàng
Median $111K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $98.8K

Trợ Lý Hành Chính
$42.7K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$151K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$47.8K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $51K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$82.4K
Quản Lý Sản Phẩm
$52.4K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$55K
Nghiên Cứu Viên UX
$26.9K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại PandaDoc là Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $150,750. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại PandaDoc là $54,978.

