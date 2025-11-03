Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Panasonic dao động từ $108K mỗi year cho L1 đến $168K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $156K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Panasonic. Cập nhật lần cuối: 11/3/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
