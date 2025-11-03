Thu nhập Kiến Trúc Sư Giải Pháp in United States tại Palo Alto Networks dao động từ $170K mỗi year cho Solution Architect đến $364K mỗi year cho Principal Solution Architect. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $357K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Palo Alto Networks. Cập nhật lần cuối: 11/3/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Palo Alto Networks, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
