Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Palo Alto Networks dao động từ $180K mỗi year cho Software Engineer đến $684K mỗi year cho Distinguished Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $315K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Palo Alto Networks. Cập nhật lần cuối: 11/3/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Palo Alto Networks, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
