Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in United States tại Palo Alto Networks dao động từ $243K mỗi year cho Product Manager đến $506K mỗi year cho Distinguished Product Manager. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $348K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Palo Alto Networks. Cập nhật lần cuối: 11/3/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Palo Alto Networks, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
