Palo Alto Networks
  • Mức lương
  • Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh

  • Tất cả mức lương Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh

Palo Alto Networks Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in United States tại Palo Alto Networks có tổng giá trị $110K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Palo Alto Networks.

Gói Lương Trung Vị
company icon
Palo Alto Networks
Business Analyst
hidden
Tổng mỗi năm
$110K
Cấp bậc
-
Lương cơ bản
$110K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
5 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Palo Alto Networks, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Palo Alto Networks, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh tại Palo Alto Networks in United States có tổng thu nhập hàng năm là $444,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Palo Alto Networks cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in United States là $130,000.

