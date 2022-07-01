Danh bạ công ty
Origami Risk
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Origami Risk Mức lương

Mức lương tại Origami Risk dao động từ $76,500 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức thấp đến $197,010 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Origami Risk. Cập nhật lần cuối: 9/17/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $106K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $76.5K
Dịch Vụ Khách Hàng
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Quản Lý Dự Án
$100K
Bán Hàng
$86.4K
Kỹ Sư Bán Hàng
$182K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$197K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Origami Risk คือ Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $197,010 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Origami Risk คือ $100,158

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Origami Risk

Công ty liên quan

  • LinkedIn
  • Google
  • Intuit
  • Snap
  • Facebook
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác