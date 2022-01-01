Danh bạ công ty
Onfido
Onfido Mức lương

Mức lương tại Onfido dao động từ $110,740 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $195,601 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Onfido. Cập nhật lần cuối: 11/28/2025

Quản Lý Sản Phẩm
Median $158K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $118K
Dịch Vụ Khách Hàng
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$196K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$128K
Bán Hàng
$127K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$122K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$121K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Onfido, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Onfido là Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $195,601. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Onfido là $124,615.

Tài nguyên khác

