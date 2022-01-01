Onfido Mức lương

Mức lương tại Onfido dao động từ $110,740 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $195,601 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Onfido . Cập nhật lần cuối: 11/28/2025