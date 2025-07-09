Thư Mục Công Ty
Omnicom Media Group
Omnicom Media Group Mức lương

Khoảng lương Omnicom Media Group từ $44,100 trong tổng thu nhập hàng năm cho Marketing in United States ở mức thấp nhất đến $115,280 cho Kiến trúc sư giải pháp in United Kingdom ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Omnicom Media Group. Cập nhật lần cuối: 8/16/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Nhà viết quảng cáo
$63.2K
Nhà khoa học dữ liệu
$64.4K
Marketing
$44.1K

Bán hàng
$48.5K
Kiến trúc sư giải pháp
$115K
