Thư Mục Công Ty
Omnicell
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Omnicell Mức lương

Khoảng lương Omnicell từ $48,108 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý sản phẩm ở mức thấp nhất đến $278,600 cho Chuyên gia công nghệ thông tin ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Omnicell. Cập nhật lần cuối: 8/11/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Median $135K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Quản lý sản phẩm
Median $48.1K
Nhà phân tích kinh doanh
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chuyên gia công nghệ thông tin
$279K
Kỹ sư cơ khí
$79.6K
Nhà thiết kế sản phẩm
$145K
Nhà tuyển dụng
$122K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$203K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Omnicell is Chuyên gia công nghệ thông tin at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Omnicell is $128,700.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Omnicell

Các công ty liên quan

  • Asure Software
  • 2U
  • Envestnet
  • Cepheid
  • Knightscope
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác