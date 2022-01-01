Danh bạ công ty
Okta
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Okta Mức lương

Mức lương tại Okta dao động từ $66,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Trợ Lý Hành Chính ở mức thấp đến $868,333 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Okta. Cập nhật lần cuối: 9/17/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Quản Lý Sản Phẩm
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Quản lý marketing sản phẩm

Kỹ Sư Bán Hàng
Median $200K
Bán Hàng
Median $195K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $213K

Kiến Trúc Sư Bảo Mật Đám Mây

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $220K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $143K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $185K
Vận Hành Kinh Doanh
Median $240K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $257K
Dịch Vụ Khách Hàng
Median $150K
Quản Lý Chương Trình
Median $249K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $166K
Trợ Lý Hành Chính
Median $66K
Kế Toán
$310K

Kế toán kỹ thuật

Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$210K
Phát Triển Kinh Doanh
$76.5K
Tổng Thư Ký
$169K
Thành Công Khách Hàng
$149K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$213K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$206K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$221K
Nhân Sự
$184K
Pháp Lý
$214K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$145K
Quản Lý Tài Khoản Kỹ Thuật
$141K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
Median $144K
Nghiên Cứu Viên UX
$118K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

33.4%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Okta, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.4% được phát hành trong 1st-NĂM (33.40% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)

No cliff

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Okta, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

No cliff

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Okta là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Sr. Director level với tổng thu nhập hàng năm là $868,333. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Okta là $213,060.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Okta

Công ty liên quan

  • Salesforce
  • Palantir
  • Twilio
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác